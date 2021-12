Le Malesherbois Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois, Loiret Sandrine Sarroche – Talent volcanique Centre Culturel le Grand Ecrin Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Décodeuse décapante de l’actu sur Paris Première, Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre. Artiste : Sandrine Sarroche Musiques originales : François Bernheim Mise en scène : Éric Théobald **Ouverture de la billetterie le lundi 28 février 2022 à 14h** au Centre culturel le Grand Écrin.

Tarifs : 25 € ou 10 € (- 18 ans et étudiant) – Places numérotées

Centre Culturel le Grand Ecrin rue André Malraux – Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS Le Malesherbois Malesherbes Loiret

