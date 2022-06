Sandrine Sarroche – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sandrine Sarroche – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 5 janvier 2023, Carquefou. 2023-01-05

Horaire : 20:45 22:05

Gratuit : non 31 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h One-woman-show. Humoriste montante du Paysage Audiovisuel Français avec ses chroniques pétillantes sur Paris Première, Sandrine Sarroche livre un one-woman-show tout aussi puissant.Avec un regard incisif, l’artiste manie la plume avec intelligence : elle se raconte et livre alors sa version très personnelle du féminisme. Incarnant une galerie de personnages fêlés mais authentiques, Sandrine Sarroche s’illustre aussi par ses talents de chanteuse et d’imitatrice. Durée : 1h20 Tout public à partir de 12 ans Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr

