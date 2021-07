Châtel-Guyon Châtel-Guyon Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Sandrine Sarroche Châtel-Guyon Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme

Sandrine Sarroche Châtel-Guyon, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Châtel-Guyon. Sandrine Sarroche 2021-07-06 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-06 22:00:00 22:00:00 Théâtre Place Brosson

Châtel-Guyon Puy-de-Dôme Châtel-Guyon EUR Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chanson. theatre@chatel-guyon.fr +33 4 73 64 28 82 http://www.theatre.chatel-guyon.fr/ dernière mise à jour : 2021-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Châtel-Guyon Adresse Théâtre Place Brosson Ville Châtel-Guyon lieuville 45.91963#3.06383