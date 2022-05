Sandrine Pérégrine, Sur les pas de Perrine Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Sandrine Pérégrine, Sur les pas de Perrine Rives-en-Seine, 29 mai 2022, Rives-en-Seine. Sandrine Pérégrine, Sur les pas de Perrine Rue du Baillage Devant l’ancienne prison médiévale Rives-en-Seine

2022-05-29 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-29 13:00:00 13:00:00 Rue du Baillage Devant l’ancienne prison médiévale

Perrine, jeune chapelière du 16ème siècle, vous contera sa vie, son travail, ses aventures au cœur de la perle du Val de Seine. sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69 http://www.sandrineperegrine.com/ Visite théâtralisée

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Rue du Baillage Devant l'ancienne prison médiévale Ville Rives-en-Seine lieuville Rue du Baillage Devant l'ancienne prison médiévale Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

