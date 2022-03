Sandrine Pérégrine, le Printemps des poètes Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Sandrine Pérégrine, le Printemps des poètes Rives-en-Seine, 20 mars 2022, Rives-en-Seine. Sandrine Pérégrine, le Printemps des poètes Statue de Victor Hugo Rue Louis le Gaffric Rives-en-Seine

2022-03-20 15:00:00 – 2022-03-20 Statue de Victor Hugo Rue Louis le Gaffric

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Nous lançons notre saison avec cet événement national dont le thème cette année est l’éphémère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager un moment poétique en bord de Seine. Venez déclamer votre poème puis le placer sur une voiture en guise de contravention poétique.

Gratuit et sans réservation.

Rdv au niveau de la statue de Victor Hugo à Villequier. Nous lançons notre saison avec cet événement national dont le thème cette année est l’éphémère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager un moment poétique en bord de Seine. Venez déclamer votre poème puis le placer sur une voiture en guise… sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69 http://www.sandrineperegrine.com/ Nous lançons notre saison avec cet événement national dont le thème cette année est l’éphémère. Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager un moment poétique en bord de Seine. Venez déclamer votre poème puis le placer sur une voiture en guise de contravention poétique.

Gratuit et sans réservation.

Rdv au niveau de la statue de Victor Hugo à Villequier. Statue de Victor Hugo Rue Louis le Gaffric Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Statue de Victor Hugo Rue Louis le Gaffric Ville Rives-en-Seine lieuville Statue de Victor Hugo Rue Louis le Gaffric Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Sandrine Pérégrine, le Printemps des poètes Rives-en-Seine 2022-03-20 was last modified: by Sandrine Pérégrine, le Printemps des poètes Rives-en-Seine Rives-en-Seine 20 mars 2022 Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime