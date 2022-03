Sandrine Pérégrine, des mots et des couleurs Rives-en-Seine, 16 avril 2022, Rives-en-Seine.

Sandrine Pérégrine, des mots et des couleurs Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo Rives-en-Seine

2022-04-16 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-16 17:00:00 17:00:00 Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Sur les rives de la Seine, on prend sa mine et on trottine, guidés par la lumière et les couleurs, on imagine et nos mots s’illuminent.

Rdv devant le musée Victor Hugo, en bord de Seine.

dernière mise à jour : 2022-03-15 par