Sandrine pérégrine – Caudebec sens dessus dessous Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Sandrine pérégrine – Caudebec sens dessus dessous Rives-en-Seine, 29 décembre 2022, Rives-en-Seine . Sandrine pérégrine – Caudebec sens dessus dessous Ancienne prison médiévale Rue du Baillage Rives-en-Seine Seine-Maritime Rue du Baillage Ancienne prison médiévale

2022-12-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-12-29 16:30:00 16:30:00

Rue du Baillage Ancienne prison médiévale

Rives-en-Seine

Seine-Maritime Une visite sensorielle, originale et ludique pour découvrir avec Sandrine le patrimoine de Caudebec-en-caux autrement, avec ses 5 sens. Une visite sensorielle, originale et ludique pour découvrir avec Sandrine le patrimoine de Caudebec-en-caux autrement, avec ses 5 sens. Caudebec sens dessus dessous Rue du Baillage Ancienne prison médiévale Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Rives-en-Seine Seine-Maritime Rue du Baillage Ancienne prison médiévale Ville Rives-en-Seine lieuville Rue du Baillage Ancienne prison médiévale Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Sandrine pérégrine – Caudebec sens dessus dessous Rives-en-Seine 2022-12-29 was last modified: by Sandrine pérégrine – Caudebec sens dessus dessous Rives-en-Seine Rives-en-Seine 29 décembre 2022 Ancienne prison médiévale Rue du Baillage Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime