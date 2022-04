Sandrine Pérégrine, Caudebec sens dessus-dessous Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Sandrine Pérégrine, Caudebec sens dessus-dessous Rives-en-Seine, 9 avril 2022, Rives-en-Seine. Sandrine Pérégrine, Caudebec sens dessus-dessous Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-13 16:30:00 Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine VISITE SENSORIELLE

Au travers d’expériences sensorielles, vous poserez un nouveau regard sur Caudebec, Grâce à des jeux et objets insolites, le patrimoine se dévoilera sous un autre angle. VISITE SENSORIELLE

Au travers d’expériences sensorielles, vous poserez un nouveau regard sur Caudebec, Grâce à des jeux et objets insolites, le patrimoine se dévoilera sous un autre angle. sandrineperegrine@gmail.com +33 6 61 72 53 69 http://www.sandrineperegrine.com/ VISITE SENSORIELLE

Au travers d’expériences sensorielles, vous poserez un nouveau regard sur Caudebec, Grâce à des jeux et objets insolites, le patrimoine se dévoilera sous un autre angle. Devant l’ancienne prison Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-03-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Devant l'ancienne prison Caudebec-en-Caux Ville Rives-en-Seine lieuville Devant l'ancienne prison Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Sandrine Pérégrine, Caudebec sens dessus-dessous Rives-en-Seine 2022-04-09 was last modified: by Sandrine Pérégrine, Caudebec sens dessus-dessous Rives-en-Seine Rives-en-Seine 9 avril 2022 Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime