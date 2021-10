Castanet-Tolosan Salle Dauriac - Hôtel de Ville Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Sandrine Marino Pinpin Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Salle Dauriac – Hôtel de Ville, le jeudi 31 mars 2022 à 18:30

Depuis l’obtention de son diplôme en Histoire de l’Art, Arts Plastiques et Arts Appliquées, Sandrine Marino Pinpin ne cesse de créer et expose ses œuvres depuis 1991. Elle vous présente la série Nacinta qui regroupe une centaine de dessins sur la guerre civile espagnole et l’exil. Elle nous invite à découvrir sa pratique du dessin transmission et de suivre le parcours d’un petit personnage auquel nous nous attachons très vite. **Vernissage jeudi 31 mars à 18h30** **Entrée libre** Peinture Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

