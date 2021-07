Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis sandrine marchetti flaws & andras des + invites LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

SCÈNE LIBRE PRÉSENTE, DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOICINGERS ON TOUR ! Artiste associée du festival européen Voicingers on Tour ! Sandrine Marchetti propose, dans cette carte blanche, son nouvel opus “FLAWS”.Tel un sanctuaire de quiétude face au tumulte extérieur, la musique portée par la pianiste et ses deux acolytes vocalistes nous transporte dans un voyage intérieur, profond et lumineux, où les lignes mélodiques tissent des trames mouvementées ou intimes à travers les pièces de son répertoire. Sandrine sera ensuite rejointe par le percussionniste hongrois András Dés, ainsi que deux invités chanteurs supplémentaires pour une soirée sous le signe de l’exploration vocale… et un vibrant appel à la rencontre.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

