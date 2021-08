Marseille Musée des beaux-arts de Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Sandrine Luigi – La guitare de Francisca Musée des beaux-arts de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée des beaux-arts de Marseille, le dimanche 12 septembre à 11:00

Originaire de Corse, Sandrine Luigi découvre la guitare à l’âge de 8 ans. Particulièrement sensible à l’histoire de son instrument, elle entreprend des travaux de recherche sur notamment les Femmes et la guitare à l’orée du romantisme. Son premier album Polaris est un hommage à la guitare méditerranéenne et aux grands guitaristes classiques. Pendant une heure, au gré de ses morceaux, elle retracera le parcours d’une jeune musicienne qui découvre la guitare. Des musiques, des textes et des lettres d’artistes viendront mettre en histoire les magnifiques tableaux du Musée des beaux- arts. Un voyage poétique et intimiste.

Gratuit sur réservation

Musée des beaux-arts de Marseille boulevard Longchamp, 13004 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T12:00:00

