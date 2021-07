Sandrine Dovergne – séance de dédicaces Buxy, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Buxy.

Sandrine Dovergne – séance de dédicaces 2021-07-17 11:00:00 – 2021-07-17 12:30:00 Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy

Buxy Saône-et-Loire Buxy

Sandrine Dovergne, viticultrice bio propriétaire du Domaine de la Luolle à Moroges, rencontre son public pour une séance de dédicaces de son livre « Les vins et les autres ». Ce carnet de voyages raconte sa folle aventure familiale autour du monde, à bord d’un voilier, à la rencontre des autres, de soi, à la découverte d’accords mets et vins. Un carnet de bord joyeux et plein de vie, un récit authentique avec ses hauts, ses bas, ses joies et désillusions.

tourisme@ccscc.fr +33 3 85 92 00 16 https://tourisme-sud-cote-chalonnaise.com/

