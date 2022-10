Sandrine Collette : rencontre et dédicace Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR Dans la lignée de Et toujours les forêts, Sandrine Collette plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante qu’indifférente à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel et le prix d’une possible renaissance. Sandrine Collette vit dans le Morvan. Elle est notamment l’auteure de Des noeuds d’acier, Il reste la poussière, et Les larmes noires sur la terre. Et toujours les Forêts a été couronné, entre autre, par le Prix du Livre France Bleu PAGE des libraires 2020, le Grand Prix RTL Lire et le Prix de La Closerie des Lilas. 18h : dédicace

19h30 : rencontre (réservation conseillée) librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 42 74 27 Chalon-sur-Saône

