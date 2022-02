Sandrine Alexi Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Sandrine Alexi

Théâtre Sébastopol, le dimanche 13 mars

Théâtre Sébastopol, le dimanche 13 mars à 17:00

A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connait. Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession. A l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, n‘épargnera rien ni personne !

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

2022-03-13

