Sandrine Alexi – Imite Toutes Les Femmes (Tournée) Royal Comedy Club, 26 novembre 2023, REIMS.

Sandrine Alexi – Imite Toutes Les Femmes (Tournée) Royal Comedy Club. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix imite toutes les femmes avec l’impertinence etl’insolence qu’on lui connait.Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi évoque notre vie politique, culturelle et people.À l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi, qui, avec tendresse n’épargnera rien ni personne ! Sandrine Alexi

Royal Comedy Club REIMS 35 rue Buirette Marne

