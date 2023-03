Sandrine Alexi Imite toutes les Femmes – Théâtre des 2 Anes (Paris) THEATRE DES 2 ANES, 19 avril 2023, PARIS.

DAVID HARDIT PRODUCTIONS présente SANDRINE ALEXIImite toutes les femmesÀ l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix imite toutes les femmes avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connait.Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi évoque notre vie politique, culturelle et people. À l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi, qui, avec tendresse n’épargnera rien ni personne !Durée : 1h20 Sandrine Alexi Sandrine Alexi

THEATRE DES 2 ANES PARIS 100 Boulevard de Clichy Paris

À l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix imite toutes les femmes avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connait.

Au travers des voix mais aussi des manies et des expressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices, Sandrine Alexi évoque notre vie politique, culturelle et people. À l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi, qui, avec tendresse n’épargnera rien ni personne !

Durée : 1h20

