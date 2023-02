SANDRINE ALEXI FLINGUE L’ACTU LE GABION, 10 février 2023, DRUSENHEIM.

SANDRINE ALEXI FLINGUE L’ACTU LE GABION. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-06-10 20:00. Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (L-2-1072181,3-1072182 ) Présente : ce specatcle. l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle nous propose un spectacle 100% féminin. L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence qu’on lui connait. Au travers des voix mais aussi des manies et desexpressions de nos femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices, actrices , Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe d’auteurs va, dans ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession.A l’époque du politiquement correct venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine Alexi qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !N.B. les duplicatas n’étant pas autorisés, merci de prendre soin de vos billets. – Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite au 03 67 10 33 33 – Tous les spectateurs doivent impérativement être en possession d’un billet, y compris les enfants quel que soit leur âge. – Les appareils photos et caméras sont interdits en salle Sandrine Alexi EUR30.0 30.0 euros

LE GABION DRUSENHEIM ESPACE LA GABION 67410

