Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Sandra Nkaké est une des voix qui comptent dans la chanson en France. [ELLES] au pluriel désigne toutes les compositrices qui ont influencé Sandra Nkaké. Ce concert est un hommage, un merci, mais surtout un partage de musiciennes et de musiques qui l’ont touchée. Une appropriation pour un moment de bienveillance, de lenteur, de douceur, de sons organiques et acoustiques.

de 8 à 23€

Musique du monde Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00

