Sandra Miso dans « La Dolce Vita » L’Art Dû Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Retrouvez Sandra Miso sur la scène de L’Art Dû avec son spectacle « La Dolce Vita ».

21h30, une nuit de printemps, je me maquille pour un rendez-vous. Et quel rendez-vous.



J’ai 30 ans (hors taxe) et je m’apprête à faire rire des gens ! Ne serait ce pas ça « la Dolce vita ? »



Avec Sandra Miso 12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-21

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

