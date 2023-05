Sandra Matamoros, Back Home Église Saint-Ambroise, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Installation. Un cube miroir, lumineux et sonore, questionne le mystère de notre existence.

Diplômée de l’ENSAD, Sandra Matamoros vit et travaille à Paris. Le sens donné à son travail sʼinscrit dans une quête artistique et philosophique. Il raconte lʼhomme dans sa relation à la nature quʼune démarche poétique organise. Photographie contemporaine, installation et art vidéo sont ses moyens d’expression.

L’installation de Sandra Matamoros est un cube miroir de 1 m3, mis en scène dans une église parisienne. Ce cube contient une lumière jaillissante et une création sonore placée à l’intérieur. Cette installation invite à méditer sur notre propre lumière, notre propre mystère. Il est comme un miroir de nous-même.

Avec le soutien de CulturFoundry et Art, Culture et Foi.

Église Saint-Ambroise 71 bis boulevard Voltaire 75011 Paris

Contact : http://www.sandramatamoros.com

