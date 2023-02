Sandra Colombo : Que faire des cons ? Théâtre 100 Noms, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 19:00 20:10

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

One woman show. Le monde devient de plus en plus flou et on ne sait plus sur quelles valeurs compter… Une seule reste comme un phare dans la nuit : la connerie. La société produit de plus en plus de cons. Et si on est forcément tous le con de quelqu’un, certains sont en bout de ligne. Le con est-il vraiment l’origine du monde ? Comment repérer les cons ? Et si c’était nous ? Et surtout : que faire des cons ? Autant de questions vitales dont vous trouverez les réponses dans ce troisième one woman show entièrement nouveau, où Sandra Colombo se met à nu avec ses folies, ses fêlures et toute sa fantaisie. Un spectacle drôle, féministe et engagé, pour des oreilles averties de plus de 12 ans. Durée : 1h10 Sandra Colombo a été révélée au grand public grâce à son duo “Les Kicékafessa” dans “On n’demande qu’à en rire” de Laurent Ruquier, pendant 3 saisons. Après les succès de ses deux premiers one woman show, “Elle a tout d’une grande” et “Instagrammable et cervelée”, elle revient avec ce tout nouveau spectacle.

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com