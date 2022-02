SANDRA CARRASCO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) Toulouse, 5 avril 2022, Toulouse.

SANDRA CARRASCO (FESTIVAL DE FLAMENCO DE TOULOUSE) CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS 128 Rue Henri Desbals Toulouse

2022-04-05 20:00:00 – 2022-04-05 CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS 128 Rue Henri Desbals

Toulouse Haute-Garonne

Sandra Carrasco, un vent de fraîcheur pour le flamenco.

La cantaora Sandra Carrasco surprend par son aisance et sa manière de s’approprier le flamenco.

De la perfection, oserait-on dire, dans cette rechercher d’équilibre entre le classicisme et une approche un peu plus contemporaine. Et il faudrait être bien malhonnête pour ne pas reconnaître la grande musicalité de cette artiste.

Il faut dire que les fées du flamenco se sont penchées très tôt sur elle.

Avec sa voix délicate et sensible, elle désarçonne tous ceux qui l’écoutent.

Alors si vous ne voulez pas passer à côté, réservez votre place dès à présent !

Dans le cadre du Festival de Flamenco de Toulouse.

Sandra Carrasco vous présente Belingonero Flamenco !

almaflamenca@netcourrier.com +33 5 61 62 80 72

CENTRE CULTUREL HENRI DESBALS 128 Rue Henri Desbals Toulouse

