Sandra BOOKER Quintet Sunset & Sunside, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 18h à 19h

payant

Unanimement respectée pour son sens du scat, son “time” magnifique, un phrasé chaud et un timbre cristallin, Sandra Booker est aussi auteure – compositrice.

De renommée internationale la vocaliste Sandra Booker a collaboré, enregistré et tourné avec une grande variété d'artistes comme Lalo Schifrin, Wynton Marsalis and the Lincoln Center Jazz Orchestra, Harry Connick, Billy Higgins, Ernie Watts, the WDR Big Band, Patrice Rushen, Tamir Hendelman… Unanimement respectée pour son sens du scat, son "time" magnifique, un phrasé chaud et un timbre cristallin, Sandra Booker est aussi auteure – compositrice. La chanteuse est souvent comparée aux légendes du jazz que sont Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald et Nancy Wilson. Native de la Nouvelle Orléans, la chanteuse apporte sur scène toute la richesse musicale de sa ville natale mais bien que définitivement ancrée dans la music de jazz, Sandra continue la tradition de cette musique en y mêlant les éléments contemporains du R&B, funk, hip-hop, gospel et latin. Pour son retour au Sunside, Sandra Booker propose « Forever Sassy, the divine music of Sarah Vaughan».Le concert est une relecture du répertoire de Sarah Vaughan avec en invité très spécial le légendaire pianiste Kirk Lightsey.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/11/artiste/2624/7848/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

