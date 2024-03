Sandoval, Lopez, Rollando, Amestoy Centre Culturel Saint-Cyprien Toulouse, vendredi 5 avril 2024.

Sandoval, Lopez, Rollando, Amestoy Concert Vendredi 5 avril, 20h30 Centre Culturel Saint-Cyprien Tarif B

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Réunis autour de la figure de Bernardo Sandoval, Serge Lopez, Pascal Rollando et Jean-Luc Amestoy, compagnons de musique qui ont marqué la scène toulousaine des 30 dernières années, se retrouvent au Chapeau Rouge, pour la première fois depuis longtemps, pour faire revivre le répertoire qui les avait réunis aux débuts de leurs aventures musicales, avant que chacun d’eux emprunte différents chemins. À coup sûr un moment fort en émotion !

Guitare et chant Bernardo Sandoval / Guitare Serge Lopez / Percussions Pascal Rollando

Piano et accordéon Jean-Luc Amestoy

Centre Culturel Saint-Cyprien 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 27 77 https://saintcyprien.toulouse.fr/ Reconnu pour ses ateliers de photographie et de danse, ses spectacles dans la salle du Chapeau Rouge et ses galeries d’exposition, le Centre culturel Saint-Cyprien propose de multiples activités et une programmation qui a pour fil rouge de tisser des liens entre le public et les artistes. Les activités de loisirs proposées s’organisent autour de quatre pôles majeurs : danse, photographie, arts plastiques et seniors/bien-être. La salle du Chapeau Rouge accueille une riche programmation autour des musiques du monde, du théâtre et de l’humour, mais aussi des performances dansées ainsi que des spectacles jeune public. Les galeries d’expositions accueillent les arts plastiques et la photographie.Le Centre culturel Saint-Cyprien est partenaire de nombreux festivals et temps forts de la ville, tels que Rio Loco, « Une saison photo », ou encore le Festival Flamenco de Toulouse.Découvrez en vidéo la saison 2020-2021Programmation et activités à télécharger (format pdf)La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur saison 2020-2021 Les tarifs des activitésMaster class Sylvain Huc 2020/2021Les stages 2020-2021 du trimestre 1Les sorties 2020-2021 du trimestre 1 Métro : ligne A – station Saint-Cyprien RépubliqueBus : lignes 13, 14, 31, 45 et 66Velo Station : n°77 – Place intérieure Saint-CyprienVelo Station : n°78 – Place intérieure Saint-Cyprien-DarréVelo Station : n°105 – Billières-ChampêtrePlan TisséoPlan Vélo ToulousePlan Toulouse

© Droits réservés