Ad Hoc festival : « L’envers de nos décors » Sandouville, 9 décembre 2023, Sandouville.

Sandouville,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre, jonglage – Clément Dazin / Thomas Scotto

Duo pour un jongleur et un auteur

Ce spectacle est né de la rencontre originale de deux artistes issus de domaines bien différents : le jonglage pour l’un, l’écriture pour l’autre. Pour fabriquer ce duo à quatre mains, il se sont parlé de leur enfance et du moment où celle-ci bascule vers l’adolescence : ses aspirations, ses rébellions, ses incertitudes. Ensemble, ils ont écrit une partition qui mêle les mots et les mouvements des balles, qui fait résonner les silences de l’un avec les prouesses de l’autre. Avec quelques balles, une table et beaucoup de complicité, ils explorent la complexité des sentiments et des rapports aux autres. Et se (nous) demandent si on ne pourrait pas tout simplement décider qu’on a tous droit au bonheur.

Lieu de rendez-vous : Sandouville

Durée : 30 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 9 ans.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Sandouville 76430 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Theater, juggling – Clément Dazin / Thomas Scotto

Duo for a juggler and an author

This show is the result of an original encounter between two artists from very different fields: juggling for one, writing for the other. To create this four-handed duet, they talked about their childhood and the moment when it turned to adolescence: its aspirations, its rebellions, its uncertainties. Together, they wrote a score that blends words and ball movements, resonating the silences of one with the prowess of the other. With a few balls, a table and a lot of complicity, they explore the complexity of feelings and relationships with others. And they ask themselves (and us) if we couldn?t simply decide that we all have a right to happiness.

Meeting point : Sandouville

Running time: 30 min

Price: 5?

Open to all, ages 9 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro, malabares – Clément Dazin / Thomas Scotto

Dúo de un malabarista y un autor

Este espectáculo es el resultado de un original encuentro entre dos artistas de ámbitos muy diferentes: malabarista uno, escritor el otro. Para crear este dúo a cuatro manos, han hablado de su infancia y del momento en que se convirtió en adolescencia: sus aspiraciones, sus rebeldías, sus incertidumbres. Juntos han escrito una partitura que mezcla palabras y movimientos de pelota, que hace resonar los silencios de uno con las proezas del otro. Con unas cuantas pelotas, una mesa y mucha complicidad, exploran la complejidad de los sentimientos y las relaciones. Y se preguntan (y nos preguntan) si no podríamos simplemente decidir que todos tenemos derecho a la felicidad.

Lugar de encuentro: Sandouville

Duración: 30 minutos

Precio: 5 euros

Todas las edades, a partir de 9 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Theater, Jonglieren – Clément Dazin / Thomas Scotto

Duo für einen Jongleur und einen Autor

Dieses Stück entstand aus der originellen Begegnung zweier Künstler, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen stammen: Jonglieren für den einen, Schreiben für den anderen. Um dieses vierhändige Duo zu erschaffen, sprachen sie über ihre Kindheit und den Moment, in dem diese in die Adoleszenz übergeht: ihre Sehnsüchte, ihre Rebellionen, ihre Unsicherheiten. Gemeinsam haben sie eine Partitur geschrieben, die Worte mit den Bewegungen der Bälle verbindet und das Schweigen des einen mit den Fähigkeiten des anderen zum Klingen bringt. Mit ein paar Bällen, einem Tisch und viel Komplizenschaft erforschen sie die Komplexität der Gefühle und der Beziehungen zu anderen. Und sie fragen sich (uns), ob wir nicht einfach beschließen können, dass wir alle ein Recht auf Glück haben.

Ort des Treffens : Sandouville

Dauer: 30 Min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle ab 9 Jahren

Mise à jour le 2023-10-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche