Sandji-Adama Drame-La Pluie L’ACCORDEUR, 29 avril 2023, Saint-DENIS DE PILE.

Sandji-Adama Drame-La Pluie L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) SAMEDI 29 AVRIL À 20H ADAMA DRAMÉ – SANDJI SANDJI « LA PLUIE » EST LA DERNIÈRE CRÉATION DU LÉGENDAIRE DJEMBÉFOLA ADAMA DRAMÉ, solidement entouré par le claviériste-beatmaker Marc Challosse, Lara Bourrel et Julien Cuny du STUDIO PiL’Z et le sound designer en régie Olivier Valcarcel. Sur le thème des 5 saisons agraires au Burkina Faso : La sécheresse, les pluies, les semences, les orages, la récolte, SANDJI nous invite à devenir les témoins du passé et du futur dans un dialogue entre machines et tambours ancestraux. Bien plus qu’une œuvre musicale et visuelle hors norme, Sandji lance un appel pour une prise de conscience écologique globale et urgente. Le djembé se projette dans son futur grâce à un traitement numérique vidéo et sonore en temps réel. Illustré par des images d’archives et d’aujourd’hui, un parallèle se crée entre répétitivité des rythmes électroniques et des gestes de la vie agricole encore bien souvent manuels. Si vous écoutez : Adama Dramé, Guem Percussion, Mamady Keïta

L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910

