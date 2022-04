Sandiwich Club – Pour les 9/12 ans Studio des Ursulines Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 14 mai 2022

de 18h00 à 20h00

Le nouveau rendez-vous des cinémas indépendants parisiens à ne pas rater ! Retour vers le Futur Le nouveau ciné-club pour les 9 — 12 ans Au Sandwich Club avec Suzanne De Lacotte, on se réunit tous les trois mois pour discuter d’un film culte, en décortiquer quelques extraits et plus généralement parler de… cinéma ! Au programme : Retour vers le Futur, de Robert ZEMECKIS

Durée : 1h56

À partir de : 9 ans Synopsis : Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme, auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. Studio des Ursulines 10 Rue des Ursulines 75005 Paris

