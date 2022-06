Sandball

Sandball, 18 juin 2022, . Sandball

2022-06-18 – 2022-06-18 Tournoi de handball et activités surprises à l'étang de la Borde, organisés par l'association Nogent Perche Handball ! Ouvert à tous, restauration sur place. Apéritif dinatoire à partir de 19h (sur réservation). +33 6 72 01 53 70

