SANDBALL

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 17:00:00 Pour la 7ème année, le Sud Estuaire Handball Club organise un tournoi de sandball, le dimanche 5 juin, sur la plage de l’Océan à Saint-Brevin. Ce tournoi est ouvert aux licenciés et non-licenciés (14 ans minimum) et les équipes peuvent être mixtes (buts féminins primés). Plusieurs animations sont prévues lors de cette manifestation : Concours de tir de précision,

Concours de tir de vitesse,

Bar et restauration sur place… Les inscriptions ont lieu jusqu’au 28 mai : https://urlz.fr/hNf Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le club au 06 99 49 02 77 ou à l’adresse suivante : sehc@live.fr dernière mise à jour : 2022-04-22 par

