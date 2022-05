«Sand, prénommée George, ou l’Aurore d’une liberté » – Pierrette Dupoyet Parc du Verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

«Sand, prénommée George, ou l’Aurore d’une liberté » – Pierrette Dupoyet Parc du Verger, 9 août 2022, Châtellerault. «Sand, prénommée George, ou l’Aurore d’une liberté » – Pierrette Dupoyet

Parc du Verger, le mardi 9 août à 21:00

« Sand a ouvert une large brèche dans la liberté féminine. Dupoyet a écrit un texte dense avec un humour aigu au bord d’un regard noir. Il y a du Sand dans les veines de cette bonne femme- là ! » George Sand, l’une des figures les plus troublantes de l’époque romantique. Bien enracinée dans son siècle, autant à l’aise dans les salons que devant ses fourneaux, cette tendre rebelle était émerveillée par le rythme des saisons et les leçons que la campagne nous donne. Nous la retrouvons en train de feuilleter son herbier, égrenant sa vie de femme libre… George SAND a ouvert, pour elle et les autres, les portes de nombreuses cages. Tout public à partir de 12 ans. En cas d’intempéries repli salle du Verger

4€, 6€,8€

Festival ” Les Mardis au Verger” 19ème édition – Association Caus’ette Parc du Verger 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-09T21:00:00 2022-08-09T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Parc du Verger Adresse 141 avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Parc du Verger Châtellerault Departement Vienne

Parc du Verger Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

«Sand, prénommée George, ou l’Aurore d’une liberté » – Pierrette Dupoyet Parc du Verger 2022-08-09 was last modified: by «Sand, prénommée George, ou l’Aurore d’une liberté » – Pierrette Dupoyet Parc du Verger Parc du Verger 9 août 2022 Châtellerault Parc du Verger Châtellerault

Châtellerault Vienne