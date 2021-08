Paris Square Roger-Stéphane Paris Sand et Musset, les amoureux romantiques Square Roger-Stéphane Paris Catégorie d’évènement: Paris

Participez à une balade littéraire, en marchant dans les pas de Sand et Musset. Découvrez leur vie, leur passion sulfureuse, leurs oeuvres, dans les rues de Paris. Assouvissez votre soif de culture avec Tout l’Or des mots, en extérieur, par groupe de 5 personnes maximum ! Avez-vous déjà envoyé à votre moitié des regards tendres ? Des lettres d’amour ? Ou encore… vos cheveux ? Ah Paris, ville des amoureux… Si Sand et Musset avaient été jeunes aujourd’hui, peut-être auraient-ils eux aussi accroché un cadenas sur le Pont des Arts. Ils n’ont été amants qu’une petite année (1833-1834), mais leurs deux noms sont liés pour toujours. Sur quelle rive de la Seine ont-ils échangé leur premier baiser ? Dans quel appartement ont-ils entretenu leur passion ? Ou plutôt leurs passions croisées, car ils ont chacun eu bien des aventures, et non des moindres (Chopin, Louise Colet…). Et puisque l’amour appelle l’amour, nous ne nous priverons pas non plus d’évoquer parfois les romances de leurs amis. Plongeons dans un XIXe siècle romantique, suivons Sand et Musset, sulfureux et poétiques, au cœur du 6e arrondissement, au gré de lettres, de lectures, de poèmes… Animations -> Balade Square Roger-Stéphane 7, rue Juliette Récamier Paris 75007

Contact :Tout l'Or des Mots contact@toutlordesmots.com

