Deux églises qui surplombent Rocamadour, ça vaut le détour ! Sanctuaires, églises de l’Hospitalet et de Mayrinhac-le-Francal Rocamadour, 16 septembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour, une visite incontournable avec deux églises offrant des vues surprenantes :

– L’église Saint-Martin à Mayrinhac-le-Francal :

Isolée sur le causse de Rocamadour, cette magnifique petite église romane se trouve excentrée dans un village que chacun voudrait avoir devant sa porte. Elle présente des particularités architecturales uniques : les colonnes rondes sont à l’extérieur… Passionnés de patrimoine : d’autres trésors vous attendent sur place.

– L’église Saint-Jean à l’Hospitalet :

Le lieu-dit l’Hospitalet surplombe Rocamadour et offre un superbe panorama englobant l’ensemble de la Cité médiévale, du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour et du château. On y trouve également les ruines de l’ancien hôpital Saint-Jean, fondé au XIe siècle par Dame Hélène de Castelnau pour accueillir les pèlerins. Dans la chapelle se trouvaient des mosaïques polychromes ayant appartenu à l’établissement gallo-romain qui a précédé la commanderie.

L'église est mentionnée dès 937. L'édifice actuel se compose d'une nef et d'un chevet plat cantonnés de contreforts pilastres semi-cylindriques. Les parties hautes portent encore la trace d'aménagements défensifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©PAH-L’Hospitalet