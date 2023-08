Découvrez ce sanctuaire montpelliérain lors d’une visite libre oui guidée Sanctuaire Saint-Roch Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Découvrez ce sanctuaire montpelliérain lors d’une visite libre oui guidée Sanctuaire Saint-Roch Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Découvrez ce sanctuaire montpelliérain lors d’une visite libre oui guidée 16 et 17 septembre Sanctuaire Saint-Roch Gratuit. Entrée libre. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter le sanctuaire Saint-Roch. Vous pourrez demander des renseignements sur Saint-Roch aux personnes présentes. Sanctuaire Saint-Roch Place Saint-Roch, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Paroisse Cathédrale de Montpellier Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Sanctuaire Saint-Roch Adresse Place Saint-Roch, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Sanctuaire Saint-Roch Montpellier latitude longitude 43.608448;3.875783

Sanctuaire Saint-Roch Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/