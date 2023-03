La vaisselle prend un cou Sanctuaire Saint Joseph. Atelier Julie Decubber, 1 avril 2023, Allex.

La vaisselle prend un cou Samedi 1 avril, 10h00 Sanctuaire Saint Joseph. Atelier Julie Decubber

Venez découvrir les coulisses de mon atelier de bijouterie singulier. Situé au sein du sanctuaire Saint Joseph, le décor est posé. Passez sous les arches et pénétrez dans cet endroit rempli de tessons de faïence et assiettes ébréchées. Ici, je me charge de les transformer en bijoux.

Découvrez comment, à l’aide d’outils diamantés et de patience, la faïence se transforme en parure souple. Je vous parlerai du bijou contemporain, cette sorte de bijoux qui véhicule des idées et se pratique avec des matériaux différents. Vous verrez que tout y est permis et que c’est un moyen d’expression artistique à part entière.

Je vous présenterai également une petite collection de bijoux disponibles à la vente, pour les plus passionnés.

Attention, ouverture le samedi 1er avril uniquement.

Bienvenue!

Sanctuaire Saint Joseph. Atelier Julie Decubber 4 montée de la butte Allex Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.juliedecubber.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/juliedecubber »}, {« type »: « email », « value »: « juliedecubber@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0761725543 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

