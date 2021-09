Sanctuaire Notre-Dame de Piétat Pardies-Piétat, 19 septembre 2021, Pardies-Piétat.

Sanctuaire Notre-Dame de Piétat 2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 16:30:00

Pardies-Piétat Pyrénées-Atlantiques Pardies-Piétat

Connu dans la tradition orale depuis l’an 650, le site de Piétat est reconnu comme lieu de culte marial. Au XVIIeme siècle, une femme serait apparue, en ce lieu et par ses grâces aurait sauver les habitants de la famine et intempéries. Le sanctuaire offre un point de vue à 360° sur la plaine et les territoires voisins.

A voir : les mosaïques et les marbres des Pyrénées et d’Italie.

+33 6 47 73 06 36

Sanctuaires Pardies-piétat

