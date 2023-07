Récital de piano de Caterina Grewe Sanctuaire Notre-Dame de Peyragude Penne-d’Agenais, 16 juillet 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Récital de piano organisé par la municipalité de Penne-d’Agenais. La pianiste germano-japonaise Caterina Grewe, lauréate de nombreux prix autour du monde, interprètera les œuvres de J. Brahms, R. Schumann et F. Liszt dans le cadre enchanteur du sanctuaire Notre-Dame de Peyragude..

Sanctuaire Notre-Dame de Peyragude

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



During the exhibition of Hannah Guo Zhi Min (sculptures / paintings), enjoy a piano / voice recital.

Recital de piano organizado por el municipio de Penne-d’Agenais. La pianista germano-japonesa Caterina Grewe, ganadora de numerosos premios en todo el mundo, interpretará obras de J. Brahms, R. Schumann y F. Liszt en el encantador marco del santuario de Notre-Dame de Peyragude.

Klavierabend, organisiert von der Stadtverwaltung von Penne-d’Agenais. Die deutsch-japanische Pianistin Caterina Grewe, die rund um den Globus zahlreiche Preise gewonnen hat, wird Werke von J. Brahms, R. Schumann und F. Pagyne vortragen. Liszt in der bezaubernden Umgebung des Heiligtums Notre-Dame de Peyragude.

