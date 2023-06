Concert de carillon et visite guidée vous attendent dans cette majestueuse église classée au titre des Monuments historiques Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Concert de carillon et visite guidée vous attendent dans cette majestueuse église classée au titre des Monuments historiques Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi, 17 septembre 2023, Albi. Concert de carillon et visite guidée vous attendent dans cette majestueuse église classée au titre des Monuments historiques Dimanche 17 septembre, 16h00 Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette église classée au titre des Monuments historiques vous ouvre ses portes lors d’une visite guidée.

Découvrez également le musée liturgique et le musée missionnaires.

Enfin, assistez à un concert de carillon.

Profitez de cet évènement pour découvrir, ou redécouvrir cette église exceptionnelle. Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche 250 impasse Notre-Dame de la Drèche, 81380 Lescure d’Albigeois Albi 81000 Tarn Occitanie 06 42 49 03 26 Le sanctuaire est construit au XIVe siècle, à l’intersection de trois seigneuries devenues trois communes, et il est pillé à la Révolution.

Il a été reconstruit en 1859 par l’architecte Bodin-Legendre qui s’est inspiré de la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, avec un décor néo-gothique du peintre Bénézet et du père Valette. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Adresse 250 impasse Notre-Dame de la Drèche, 81380 Lescure d'Albigeois Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi

Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Concert de carillon et visite guidée vous attendent dans cette majestueuse église classée au titre des Monuments historiques Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi 2023-09-17 was last modified: by Concert de carillon et visite guidée vous attendent dans cette majestueuse église classée au titre des Monuments historiques Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche Albi 17 septembre 2023