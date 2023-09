Cet évènement est passé Archéo balade : le sanctuaire grec d’Aristée Sanctuaire grec d’Aristée Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Archéo balade : le sanctuaire grec d’Aristée Sanctuaire grec d’Aristée Hyères, 16 septembre 2023, Hyères. Archéo balade : le sanctuaire grec d’Aristée Samedi 16 septembre, 10h30 Sanctuaire grec d’Aristée Port de baskets conseillé Cette visite vous fera découvrir le sanctuaire grec d’Aristée lors d’une balade à La Capte. Ce site, aujourd’hui caché, est unique en Méditerranée et révèle une histoire riche et surprenante. Sanctuaire grec d’Aristée boulevard d’Alsace lorraine 83400 Hyères Hyères 83400 Giens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/JEP2023-archeo-balade »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 IPSO FACTO Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Sanctuaire grec d'Aristée Adresse boulevard d'Alsace lorraine 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Sanctuaire grec d'Aristée Hyères latitude longitude 43.04073;6.145434

Sanctuaire grec d'Aristée Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/