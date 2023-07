Spectacle équestre Timesis Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit « Temple de Mars » Corseul, 17 septembre 2023, Corseul.

La compagnie Volti Subito propose un spectacle équestre où se croisent acrobatie, voltige et une batterie, marqueur sonore acoustique qui donne rythme au mouvement des corps, composant avec l’imprévu du cheval.

Celui-ci, massif, s’impose et crée une relation singulière avec son partenaire, homme ou femme. Au plus près des sensations, de la démesure.

De cette relation entre l’incertitude et la bravoure naissent d’envoûtants dialogues.

Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit « Temple de Mars » Route D94, 22130, Corseul Corseul 22100 Côtes-d'Armor Bretagne Site archéologique du Sanctuaire du Haut Becherel, dît « Temple de Mars » Présence d'un parking / Coordonnées GPS 48.47175086592439, -2.146669545149802

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

