Pèlerinage à Medjugorje Sanctuaire de Medjugorje, 21 juin 2023, Međugorje. Pèlerinage à Medjugorje 21 – 26 juin Sanctuaire de Medjugorje Sur inscription : avant fin mars Du mercredi 21 juin (9h30) au lundi 26 juin (17h30), à Medjugorje Pèlerinage à Medjugorje, lieu d’apparitions mariales depuis 1981, pour l’anniversaire des apparitions.

Toutes les informations aini que le programme détaillé sont à retrouver sur : https://www.etoilenotredame.org/pelerinages ATTENTION : inscriptions avant fin mars Sanctuaire de Medjugorje Medugorje Međugorje 88266 Canton d’Herzégovine-Neretva Fédération de Bosnie-et-Herzégovine [{« type »: « link », « value »: « https://www.etoilenotredame.org/pelerinages »}] [{« link »: « https://www.etoilenotredame.org/pelerinages »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

