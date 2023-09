Cet évènement est passé le phare de la Garoupe Sanctuaire de la Garoupe Antibes Juan-les-Pins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Juan-les-Pins le phare de la Garoupe Sanctuaire de la Garoupe Antibes Juan-les-Pins, 16 septembre 2023, Antibes Juan-les-Pins. le phare de la Garoupe 16 et 17 septembre Sanctuaire de la Garoupe visite libre Sa réouverture au public en 2023 fait l’unanimité auprès de la population et offre une attraction patrimoniale et environnementale nouvelle avec un point de vue exceptionnel. Du sommet, où brille de mille feux la lentille de cristal, le regard des visiteurs s’étire de la chaîne du Cap Camarat aux côtes italiennes. Sanctuaire de la Garoupe 635 chemin du Phare Antibes Juan-les-Pins 06600 Alpes Maritimes Provence Alpes Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

