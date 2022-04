SANCHO & PANCHO ON THE FLOW Parc de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

SANCHO & PANCHO ON THE FLOW Parc de la Villette, 28 avril 2022, Paris. Retrouvez-nous le jeudi 28 avril de 18h à 00h au Parc de la Villette au bord du canal pour une soirée on fire !!

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 avril 2022

de 18h00 à 23h59

gratuit Sancho & Pancho est un collectif qui se donne pour mission de diffuser une musique mondiale et moderne ((Baile Funk, Reggaeton, Kuduro, Dembow, Bouyon, Dancehall…) en soirées, en playlists, en podcasts et à travers des projets de notre composition Préparez-vous à transpirer !! Parc de la Villette (Prairie du Cercle Nord), 75019 Paris Métro 7 – Porte de la Villette Métro 5 – Porte de Pantin 18h – 00h Entrée libre et gratuite Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord Paris 75019 Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/2cqR63JE9

