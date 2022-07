Sancerre sous la toile 2022 : spectacle de la Sabottée sancerroise Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Sancerre sous la toile 2022 : spectacle de la Sabottée sancerroise Sancerre, 29 juillet 2022, Sancerre. Sancerre sous la toile 2022 : spectacle de la Sabottée sancerroise

Nouvelle Place Sancerre Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 Sancerre

Cher Sancerre Le Festival « Sancerre sous la Toile » organisé par le Comité des fêtes de Sancerre fait son grand retour en 2022 !

Au programme de cet après-midi « sous la toile » : spectacle de danse par La Sabotée Sancerroise (troupe folklorique). comitedesfetesdesancerre@gmail.com +33 6 81 15 91 46 Le Festival « Sancerre sous la Toile » organisé par le Comité des fêtes de Sancerre fait son grand retour en 2022 !

Au programme de cet après-midi « sous la toile » : spectacle de danse par La Sabotée Sancerroise (troupe folklorique). ©comitédesfêtessancerre

Sancerre

dernière mise à jour : 2022-07-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Nouvelle Place Sancerre Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois Ville Sancerre lieuville Sancerre Departement Cher

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre/

Sancerre sous la toile 2022 : spectacle de la Sabottée sancerroise Sancerre 2022-07-29 was last modified: by Sancerre sous la toile 2022 : spectacle de la Sabottée sancerroise Sancerre Sancerre 29 juillet 2022 Nouvelle Place Sancerre Cher Office de tourisme du Grand Sancerrois

Sancerre Cher