Trail de Sancerre Rempart des dames, 17 juin 2022 00:00, Sancerre.

Samedi 18 juin, 00h00 Sur place sur inscription, 35€ course la Magnum, 20€ course la Fillette et 12€ course la Démarrante https://www.protiming.fr/Runnings/detail/5942?fbclid=IwAR1P_tW9FW3MWYN14zQMOmcIP94Xs_xOp8Fu4xmZIqhTP05EVz_1PFxhAKg

Le Trail de Sancerre rassemble 3 courses qui se déroule au cœur des vignobles sancerrois.

Le Trail de Sancerre se déroule en région Centre Val de Loire au cœur des vignobles sancerrois. L’évènement rassemble 3 courses. La Magnum est un trail de 35 km et 1000 m de dénivelé positif au départ de Sancerre et à l’assaut des coteaux des vignobles environnants, mais le parcours précis reste tenu secret car il passe par des chemins privés qui ne peuvent être empruntés que le jour de la course. La course est inscrite au Trail Tour National (TTN). La Fillette propose un parcours de 15 km et 550 m de D+, et enfin la Démarrante propose un parcours de 8 km et 250 m de D, dont les parcours restent également secrets. L’évènement propose aussi une randonnée, une course enfants et de nombreuses animations.

Rempart des dames sancerre remparts des dames 18300 Sancerre Cher

samedi 18 juin – 00h00 à 23h30