Foire aux vins de Sancerre Maison des Sancerre, 4 juin 2022 10:00, Sancerre. 4 et 5 juin Sur place Entrée libre – verre à 6€ La foire aux vins de Sancerre fait son grand retour en 2022 ! Nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 et le dimanche 5 juin dans le village rendu piéton de Sancerre.

Vous pourrez goûter et découvrir les vins de l’appellation. Sur place, profitez d’animations diverses. En partenariat avec les commerçants et la mairie de Sancerre. Entrée libre – verre à 6€ Maison des Sancerre 3, rue du méridien Sancerre 18300 Sancerre Cher samedi 4 juin – 10h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 19h00

