Sancerre, jardins suspendus Sancerre, 15 mai 2022, Sancerre.

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Sancerre Cher

L’association “Sancerre Village” vous propose de découvrir le centre ville de Sancerre au gré de ses “jardins suspendus”.

Une balade aux accents minéraux et végétaux qui vous invite à parcourir les cours et jardins de la cité sancerroise.

Artisans du végétal, animations et ateliers vous attendent également dans les rues.

Plan de la balade disponible sur place.

Les jardins suspendus de Sancerre vous ouvrent leurs portes : partez à la découverte des cours et jardins de la cité médiévale.

sancerre.village@gmail.com +33 2 48 54 05 22

Sancerre

