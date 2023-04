Vindredis Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Sancerre

Vindredis, 2 juin 2023, Sancerre . Sancerre ,Cher , Vindredis Rue du Méridien Sancerre Cher

2023-06-02 – 2023-06-02 Sancerre

Cher . Le mois de juin inaugure la troisième édition des Vindredis,

Tous les vendredi jusqu’au mois d’août, un syndicat viticole présentera ses vins sur la terrasse de la Maison des sancerre.

Venez rencontrer une personne en lien avec cette AOC si prestigieuse, le temps d’un échange, d’une dégustation, d’une rencontre, une expérience…

C’est aussi l’occasion de découvrir le centre oenotouristique de la Maison des Sancerre. Tous les vendredi jusqu’au mois d’août, un syndicat viticole présentera ses vins sur la terrasse de la Maison des sancerre. +33 2 48 54 11 35 ©Pixabay

Sancerre

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Sancerre Autres Lieu Sancerre Adresse Rue du Méridien Sancerre Cher Ville Sancerre Departement Cher Tarif Lieu Ville Sancerre

Sancerre Sancerre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sancerre /

Vindredis 2023-06-02 was last modified: by Vindredis Sancerre 2 juin 2023 cher Rue du Méridien Sancerre Cher Sancerre

Sancerre Cher