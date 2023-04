Foire aux Vins de Sancerre (97ème édition) Sancerre Tourisme & Territoires du Cher Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Sancerre . L’historique Foire aux vins de Sancerre revient pour la Pentecôte 2023 et fête sa 97ème édition !

Au cœur du village de Sancerre, venez découvrir ou redécouvrir les vins des 14 villages qui composent l’appellation.

C’est un événement qui met en avant la totalité des syndicats de Sancerre. De nombreuses animations sont au programme en collaboration avec les commerçants.

L’entrée sur la Foire est libre, pour déguster il vous suffit d’acheter un verre à l’entrée. (Re)découvrez la diversité des vins de Sancerre et des appellations de France.

Foire aux vins de Sancerre au cœur du village, rencontrez les vignerons de l’appellation qui valorisent leurs histoires et leurs terroirs ! info@maison-des-sancerre.com +33 2 48 54 11 35 http://maison-des-sancerre.com/ ©MDS

dernière mise à jour : 2023-04-04

