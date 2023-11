LÉONCE LOUIS MELCHIOR DE VOGÜÉ (1805 – 1877) Sancerre, 9 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Conférence sur Léonce Louis Melchior de Voguë (1805 – 1877) aristocrate, humaniste, maitre de forge, agriculteur inspiré et homme politique, une vie extraordinaire racontée par Dominique Lacroix de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Conference on Léonce Louis Melchior de Voguë (1805 ? 1877) aristocrat, humanist, blacksmith, inspired farmer and politician, an extraordinary life recounted by Dominique Lacroix of the Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry

Conferencia sobre Léonce Louis Melchior de Voguë (1805 ? 1877) aristócrata, humanista, herrero, granjero inspirado y político, una vida extraordinaria contada por Dominique Lacroix de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry

Vortrag über Léonce Louis Melchior de Voguë (1805 ? 1877) Aristokrat, Humanist, Schmiedemeister, inspirierter Landwirt und Politiker – ein außergewöhnliches Leben, erzählt von Dominique Lacroix von der Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry

