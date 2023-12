EXPOSITION COLLECTIVE : Les Petits Formats de Noël Sancerre, 1 décembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Comme chaque année avant Noël, Brigitte et Patrice sont heureux de vous convier à la galerie les weekends de décembre autour d’un vin chaud et de leur sélection annuelle de petits formats.

Et tous les jours sur rendez-vous….

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



As they do every year in the run-up to Christmas, Brigitte and Patrice are delighted to invite you to the gallery on weekends in December for mulled wine and their annual selection of small formats.

And every day by appointment…

Como cada año antes de Navidad, Brigitte y Patrice están encantadas de invitarle a la galería los fines de semana de diciembre para disfrutar de un vaso de vino caliente y de su selección anual de pequeños formatos.

Y todos los días con cita previa…

Wie jedes Jahr vor Weihnachten freuen sich Brigitte und Patrice, Sie an den Dezemberwochenenden zu einem Glühwein und ihrer jährlichen Auswahl an Kleinformaten in die Galerie einzuladen.

Und jeden Tag nach Vereinbarung…

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme du Grand Sancerrois